Sabatini: «Il 6-1 della Roma? Non sapevano dove si trovavano»

Walter Sabatini ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le dichiarazioni sul 6-1 incassato dalla Roma contro il Bodo/Glimt.

KO IN CONFERENCE –«Un incidente frontale. Una squadra pronta per giocare quella partita contro una squadra che non era pronta. Con quel freddo, quel vento e il campo in sintetico. È durissima. Loro sapevano cosa fare, la Roma no. Evidente che ha preso sottogamba il problema. Non sapevano proprio dove si trovavano».