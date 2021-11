Sabatini: «Scudetto? Milan e Napoli avanti, ma occhio a Juve e Inter»

Walter Sabatini, ex dirigente di numerosi club di Serie A, ha parlato della lotta scudetto e non solo: le sue dichiarazioni

In una lunga intervista concessa a Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto – e riportata da Gazzetta.it -, l’ex dirigente Walter Sabatini ha parlato anche di scudetto. E non solo…

SPALLETTI – «Avevo detto in tempi non sospetti che Spalletti avrebbe fatto benissimo. Molte volte l’ho definito un genio ed è una definizione in cui credo. Luciano dimostra anno dopo anno di essere un allenatore fortissimo, uno dei più forti del settore».

DZEKO – «Edin? Non avevo dubbi sulle prestazioni di Dzeko all’Inter, è un fuoriclasse».

SCUDETTO – «La Juve di Allegri non è già fuori dalla lotta scudetto, Max sa risolvere i problemi, mi sembra ci siano già dei segnali di risveglio. Il Milan può arrivare fino in fondo, viene già da una stagione in cui ha giocato benissimo e credo che combatterà fino in fondo per lo scudetto perché ha imparato a gestire le difficoltà. Credo anche però che non sarà una lotta esclusiva tra Milan e Napoli, ma che Inter e Juve torneranno in corsa, questo sarà un grande campionato».