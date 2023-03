Sabiri voto 4 – In campo è scollegato e Stankovic lo bacchetta

Dura poco più di mezz’ora la partita di Sabiri con la Sampdoria, poi Stankovic utilizza il pugno duro e lo toglie dal campo

Prova davvero sottotono la sua e dovrebbe essere uno di quelli a dover trascinare la squadra invece finisce per essere sostituito al 35′ del primo tempo. Nel finale l’allenatore in conferenza non gliele manda a dire e Tuttosport gli rifila un bel 4: «Ritrova la maglia da titolare ma l’atteggiamento è sempre lo stesso, scollegato e con la testa altrove (forse già a Firenze dove andrà a luglio). Stankovic lo boccia».