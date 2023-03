Sacchi: «Ieri Napoli e Lazio hanno fatto vedere che cosa dev’essere questo sport»

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha commentato su La Gazzetta dello Sport la partita di ieri sera di Serie A tra Napoli e Lazio

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha commentato su La Gazzetta dello Sport la partita di ieri sera di Serie A tra il Napoli di Spalletti e la Lazio di Sarri.

PAROLE – «Per intenditori di calcio. Napoli e Lazio hanno fatto vedere che cosa dev’essere questo sport. La vittoria della Lazio è meritata anche se bisogna subito sottolineare che il gol di Vecino è arrivato proprio nel momento migliore del Napoli: il calcio è bello anche perché è strano e imprevedibile. Per la Lazio, considerando che la rosa è inferiore per numero e anche per qualità a quella del Napoli, questa è un’autentica impresa. Adesso la squadra di Sarri è seconda in classifica, in attesa delle altre partite della giornata. Mi piace sottolineare il fatto che queste due società si siano affidate a due allenatori che sono due maestri e che, anche grazie a questa scelta, abbiano i bilanci in ordine. Nel calcio che spende e spande dev’essere una lezione da seguire. Spalletti e Sarri hanno trasmesso le loro idee e tutti i ragazzi si applicano con impegno».