Sacchi: «Lazio coerente, biancocelesti possono aspirare allo scudetto»

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito al momento della Lazio di Inzaghi e agli obiettivi futuri

Due vittorie in quindici giorni contro la Juventus, di cui una ha regalato alla Lazio la Supercoppa italiana, il secondo trofeo dei biancocelesti in questo 2019. Arrigo Sacchi ha parlato proprio dei biancocelesti in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

«La Lazio ha vinto con merito la Supercoppa Italiana. La Juve è alla ricerca di un cambiamento di gioco che tarda a venire. Gli uomini di Inzaghi replicano il successo di quindici giorni fa in campionato e si candidano come una possibile aspirante allo scudetto. In questi anni Inzaghi e Tare hanno ingaggiato alcuni giocatori che per serietà e qualità hanno completato l’organico. L’amara esclusione dalla Europa League ora si sta tramutando in un vantaggio per il campionato. È una compagine coerente con le idee del gioco del bravo tecnico. Il problema potrebbe essere la non abitudine alle vittorie che potrebbero creare presunzione o paure».