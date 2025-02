Arrigo Sacchi: «Al Milan finora è mancato questo, tocca a Sergio Conceiçao rimediare. Spero che sia stato lui a scegliere i giocatori. Ecco quale dev’essere l’obiettivo»

Le parole di Arrigo Sacchi, allenatore del Milan, sul momento e gli obiettivi dei rossoneri dopo il mercato di gennaio. I dettagli

Opinionista per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza la situazione del Milan dopo due eventi importanti: la chiusura del mercato che ha regalato tanti volti nuovi a Sergio Conceiçao e la prima risposta del campo, con il bel 3-1 sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia.

IL MERCATO – «Per quello che ha speso dovrebbe vincere la Champions League».

CONCEICAO – «Di sicuro avere un numero maggiore di soluzioni è importante per un tecnico. Però io vorrei dire chiaramente che ciò che finora è mancato al Milan è stato lo stile. Quindi toccherà a Conceiçao dare uno stile di gioco alla squadra. Impresa tutt’altro che facile, ma credo che lui possa farcela».

TANTI GIOCATORI A DISPOSIZIONE – «Mi auguro che i giocatori li abbia scelti l’allenatore, sulla base di valutazioni tecniche e umane. Se è così, allora è stato compiuto un passo importante. Il Milan deve essere protagonista in A, in Champions e in Coppa Italia. Logico che la rosa sia ampia. E in attacco ci sarà maggiore concorrenza, cosa che può fare bene a qualcuno…».