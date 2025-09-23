Sacchi sicuro: «Quella squadra è un passo avanti rispetto alle altre sulla lotta Scudetto» - Calcio News 24

Sacchi analizza la Serie A: “Napoli avanti, ma non è ancora fuga”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha offerto la sua personale lettura sulla situazione attuale in Serie A, soffermandosi in particolare sull’avvio di stagione del Napoli di Conte. Secondo l’ex commissario tecnico, è ancora presto per parlare di una vera e propria fuga, ma il passo mostrato dai campioni in carica è già piuttosto deciso.

Sacchi mette in guardia dall’uso di termini affrettati: «Definirla una fuga dopo sole quattro giornate mi sembra eccessivo. Però è innegabile che si tratti di un primo allungo importante da parte del Napoli». Per l’ex tecnico, nonostante i partenopei abbiano già mostrato grande compattezza e qualità, il campionato è ancora lungo e aperto a molte variabili.

Alla domanda su chi possa rappresentare la vera anti-Napoli, Sacchi risponde con cautela: «Siamo solo all’inizio, quindi è difficile dare giudizi definitivi. Tuttavia, credo che le antagoniste siano sempre le stesse: Juventus, Milan, Roma e Inter». Secondo Sacchi, nessuna di queste squadre ha però ancora mostrato la continuità necessaria per essere una reale minaccia ai partenopei.

Sulla Juventus, Sacchi sottolinea una certa solidità, ma evidenzia anche la frenata a Verona: «Un passo indietro, forse influenzato dagli impegni europei, ma comunque da considerare». Quanto alla Roma, riconosce l’entusiasmo post-derby e l’impronta tattica di Gasperini, ma crede che ci sia ancora bisogno di tempo.

Le maggiori perplessità Sacchi le riserva alle milanesi. L’Inter, a suo dire, soffre di eccessivi cali di concentrazione durante le partite. Sul Milan, invece, intravede segnali positivi dopo la falsa partenza con la Cremonese, soprattutto grazie a una difesa solida e a un centrocampo tecnico. Tuttavia, avverte: «Il vero test sarà domenica contro il Napoli. In quel confronto diretto capiremo se il Milan di Modric e Rabiot potrà davvero competere al vertice».

In conclusione, Sacchi ribadisce il suo punto: «Per gioco e mentalità, il Napoli è oggi la squadra più europea della Serie A. Ma il campionato è ancora lungo, e la storia insegna che servono equilibrio e continuità per vincere».