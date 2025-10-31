Saelemaekers Milan, prove di rinnovo per il calciatore rossonero? Il legame si può allungare: le ultimissime

Saelemaekers Milan, intesa vicina tra il calciatore rossonero e la società: il contratto può essere prolungato, i dettagli

Il progetto a lungo termine del Milan continua a prendere forma anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Tra i protagonisti più vicini a prolungare l’avventura in rossonero c’è Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999 apprezzato per velocità, inserimenti e duttilità tattica. Come riportato da Matteo Moretto, i colloqui tra le parti procedono in maniera positiva e l’intesa sembra ormai vicina.

Arrivato dall’Anderlecht nel gennaio 2020, Saelemaekers si è affermato come pedina preziosa per il Diavolo, capace di garantire equilibrio in entrambe le fasi e di adattarsi a più ruoli sulla corsia destra. Con Massimiliano Allegri ha trovato continuità e fiducia, diventando spesso titolare e parte integrante dei piani tattici. Il rinnovo rappresenterebbe una scelta strategica per il club, intenzionato a consolidare la rosa e a valorizzare giocatori già inseriti nel progetto.

La dirigenza, con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare in prima linea, sta lavorando a un contratto che premi le prestazioni del belga e lo incentivi a confermarsi ai massimi livelli. Un segnale chiaro anche ai tifosi: il Milan vuole costruire un gruppo solido e competitivo, puntando sulla continuità come valore aggiunto in vista delle sfide nazionali ed europee.

Se l’accordo verrà ufficializzato nelle prossime settimane, Saelemaekers continuerà a garantire esperienza, dinamismo e affidabilità sulle fasce, confermandosi una risorsa fondamentale per Allegri. Un tassello in più nella strategia rossonera di mantenere alta la competitività e ambire a scudetto e Champions League.

