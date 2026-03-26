Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Ecco l’assist di calciomercato per quella big italiana

Salah sbarca in Serie A? Carragher ha fatto questo annuncio sul futuro dell’attaccante egiziano. Ecco cosa ha detto

Il panorama calcistico internazionale è scosso da una notizia destinata a infiammare la prossima sessione di trasferimenti. Il verdetto tanto temuto dai tifosi inglesi è ormai definitivo: Adesso è ufficiale: al termine della stagione Momo Salah lascerà il Liverpool. Si chiude così un’era gloriosa ad Anfield, e il futuro del fuoriclasse egiziano diventa immediatamente il tema più caldo del calciomercato europeo.

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Le sirene dall’Arabia e l’opinione di Jamie Carragher

Non appena diffusa la notizia, sull’attaccante sono piombate diverse squadre, soprattutto dal campionato arabo, pronte a mettere sul piatto contratti faraonici per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, secondo l’ex bandiera dei Reds e noto opinionista britannico Jamie Carragher, il futuro del numero 11 potrebbe prendere una piega decisamente diversa.

Analizzando il momento del Liverpool, Carragher comprende i motivi della separazione: “Penso che sia la decisione giusta. Ci sono nuovi giocatori, quindi probabilmente ha influito anche sulla sua scelta”. Secondo l’ex difensore, però, Salah farà un’altra scelta e non esclude il ritorno in Italia.

Il rifiuto dei campionati esotici e la suggestione Serie A

Carragher è convinto che l’incredibile spirito competitivo dell’egiziano lo terrà lontano dalle ricche, ma meno competitive, leghe extra-europee, aprendo clamorosamente le porte a un approdo in Serie A, con una specifica big milanese nel mirino: “Ma penso che Momo, per come è determinato, fare come un Ronaldo non ce lo vedo ancora, vale a dire andare a giocare in Arabia Saudita. Penso che potrei vederlo in Italia con uno dei grandi club. Forse in partite dal ritmo più lento, e lui potrebbe giocare ancora in una squadra come, non so, forse l’Inter“.

Niente MLS: l’obiettivo resta la Champions League

Il rifiuto non riguarda solo la Saudi Pro League, ma anche i palcoscenici nordamericani. La fame di vittorie di Salah è ancora intatta, così come il suo desiderio di aggiornare le statistiche nella massima competizione europea. Carragher chiude la sua lucida analisi in maniera perentoria: “Mls? Penso che la tua carriera finisca quando vai in campionati del genere. Continuerà a guardare al suo record in Champions League. Secondo me continua a pensare che sia ancora uno dei migliori giocatori del mondo e che l’addio al Liverpool non rappresenti la fine della carriera ai massimi livelli. Credo che lui pensi di poter fare altre 3-4 stagioni al top, magari in un campionato fisicamente inferiore“.