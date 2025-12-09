Salah ritorna in Serie A? Quel club potrebbe tentare il grande colpo per rinforzare l’attacco

Salah alla Juventus: sogno, realtà o puro fantamercato? Il caso con Slot riapre lo scenario

Salah alla Juventus è un sogno o semplice fantamercato? La frattura tra il fuoriclasse egiziano e l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha scatenato speculazioni in tutta Europa, soprattutto in relazione a un possibile clamoroso ritorno dell’attaccante in Serie A. L’esclusione di Salah dai convocati per la sfida di Champions League contro l’Inter ha alimentato l’idea che il suo ciclo ad Anfield, iniziato nel 2017, possa concludersi prima della scadenza naturale del contratto, fissata al 2027.

L’ingaggio di Salah: un ostacolo proibitivo per la Serie A

Se il costo del cartellino potrebbe diventare sorprendentemente accessibile – Salah ha 33 anni e gli resta un solo anno e mezzo di contratto – il vero problema riguarda lo stipendio. Salah percepisce infatti 24 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori scala per i parametri attuali della Juventus e, più in generale, per qualsiasi club della Serie A.

In realtà, sono pochissime le società al mondo in grado di avvicinarsi a un ingaggio del genere: persino i top club europei fanno fatica a sostenere costi così elevati per un calciatore nella fase finale della carriera.

Salah e la Serie A: suggestione affascinante, ma poco realistica

Per questo motivo, l’ipotesi di rivedere Salah in Serie A, campionato in cui ha brillato con le maglie di Fiorentina e Roma, appare più come una suggestione che come una possibilità concreta. La Juventus, pur avendo bisogno di un grande colpo offensivo, non può permettersi una simile operazione, né sul piano economico né su quello gestionale.

Futuro già scritto? L’Arabia Saudita in pole

Alla luce di numeri e scenari, la destinazione più plausibile per Salah resta l’Arabia Saudita. Il campionato saudita è l’unico in grado di garantire allo storico numero 11 del Liverpool uno stipendio paragonabile a quello attuale.

Per i tifosi italiani, quindi, il ritorno di Salah in Serie A rimane un sogno affascinante, ma difficilmente realizzabile.