Salernitana, Abete: «Niente proroga oltre il 31 dicembre. Nessuna delibera dal Consiglio Figc»

Giancarlo Abete, commissario straordinario della LND, ha parlato al termine del Consiglio Federale odierno. Le sue parole

Giancarlo Abete, commissario straordinario della LND, ha parlato uscendo dal Consiglio Figc che doveva deliberare sulla situazione della Salernitana, che a questo punto in caso di mancata cessione al 31 dicembre rischia concretamente di essere esclusa dal campionato. Le sue parole riportate da Sportface.

SALERNITANA – «Prendiamo atto della situazione. C’è un iter in corso, entra nella fase decisiva perché c’è una scadenza entro il 31 dicembre. Non c’è possibilità di intervento, c’è una scadenza. Ci devono essere degli offerenti, il trust deve valutare se ci sono offerte. Fino al 31 dicembre l’iter in corso non può essere modificato. Nessuna proroga da parte del Consiglio Figc. Nessuna delibera innovativa da parte del Consiglio Federale. C’è un iter in corso valido fino al 31 dicembre che non può essere modificato».