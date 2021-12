Cessione Salernitana, spunta anche Agnello: «Faremo di tutto per salvare la squadra»

Cessione Salernitana, spunta un nome legato a Cerruti: si tratta di Agnello che dice la sua sulla situazione

Sulla cessione della Salernitana parla Agnello, altro imprenditore legato alla cordata Cerruti interessata all’acquisizione della squadra campana. Le sue parole a Il Mattino:

SITUAZIONE SALERNITANA – «Cerruti è una persona seria e in gamba e so che ha preso a cuore la vicenda della Salernitana. Sarei pronto a far parte della cordata, non mi spavento. Dal momento che partecipo ad una cosa metto tutto me stesso. Se si deve salvare la squadra faremo di tutto per riuscirci. Salerno è una piazza che merita.»