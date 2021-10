Salernitana, Castori: «La strada è giusta, bravi ad essere pazienti. Ribery straordinario»

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha così analizzato il successo ottenuto ai danni del Genoa: le sue parole

Ai microfoni di DAZN, Fabrizio Castori ha parlato della vittoria della Salernitana sul Genoa:

SUCCESSO – «Inseguivamo la vittoria da diverse gare dove il risultato ci aveva condannato. Quando si trova il bandolo del gioco bisogna insistere e non sfiduciarsi. Abbiamo capito qual era la strada da seguire, insistendo nonostante le ultime partite non ci avessero premiato. E alla fine abbiamo vinto».

RIBERY – «Lui è sempre una sorpresa. Ha una passione straordinaria, è un esempio per tutti per come si allena e come gioca. Dà sempre tutto, ha numeri impressionanti che valutiamo in settimana. Sono dati sorprendenti, il talento non si discute ma la sua intensità è sorprendente».

DIFESA INVIOLATA – «Con Atalanta e Sassuolo i progressi si erano visti. Quando vuoi fare risultato meno le prendi e meglio è, poi in questo campionato non è mai facile. Poi oggi abbiamo avuto pazienza, non siamo andati in ansia. Non abbiamo avuto fretta nel cercare il gol, che poi è arrivato».

ATTACCANTI – «Simy e Gondo hanno lavorato per la squadra, però è ovvio che poi chi entra è fresco e beneficia del lavoro sporco fatto dai giocatori che erano in campo dal primo minuto».