Salernitana, comunicato duro dopo la decisione del Tar sui playout. La presa di posizione ufficiale da parte del club campano

La Salernitana non si arrende ma incassa una pesante sconfitta nella sua battaglia legale contro la retrocessione in Serie C. Il TAR del Lazio ha emesso la sua sentenza sul ricorso presentato dal club campano in merito allo svolgimento dei playout del campionato di Serie B, una decisione che di fatto chiude le porte della giustizia amministrativa alla speranza di riammissione. La società granata ha immediatamente replicato con una nota ufficiale, annunciando di voler proseguire la lotta su altri fronti.

Nel suo comunicato, il club esprime il proprio dissenso verso la decisione e ribadisce la correttezza del percorso intrapreso, promettendo inoltre di vigilare sull’ammissione delle altre società al prossimo campionato cadetto.

Questa la nota integrale del club: «L’U.S. Salernitana 1919 prende atto dell’odierna decisione del Tar Lazio con la quale sostanzialmente si è escluso che il rinvio delle gare di playout possa configurarsi quale provvedimento in tema di iscrizione o ammissione ai campionati o comunque su di esse ricadente e, pur non condividendo tale assunto, ribadisce l’opportunità della strada seguita parallelamente a quella, ancora in corso, dei gradi di giustizia sportiva. Tale percorso era il solo in grado di ottenere un intervento del Tar medesimo, idoneo a porre rimedio effettivo e tempestivo alla grave situazione subita. Tanto si doveva alla città ed alla tifoseria, sebbene nella consapevolezza della ‘chiusura’ normativa e regolamentare del sistema calcio, contro la quale si è ritenuto comunque di opporre tesi giuridiche e rappresentazioni dei fatti non solo più che plausibili ma conformi alle regole e ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, in particolare al principio del tempus regit actum».

La Salernitana ha poi aggiunto: «L’impegno di chiarificazione della brutta vicenda della gestione del campionato scorso – con una conclusione di indagine pervenuta a classifica finale consolidata – dei playout e delle iscrizioni al nuovo campionato di Serie B prosegue ininterrotto sia nelle sedi già adite, sia con nuove iniziative dirette a verificare se sussistono i presupposti finanziari e contabili per l’ammissione di alcune società alla Serie B. Sarebbe ancor più inconcepibile che una società dalla gestione trasparente e dalla conclamata solidità finanziaria si vedesse danneggiata ulteriormente da iscrizioni che non potevano essere consentite o di cui si rivelassero poi insussistenti i presupposti«.

Di parere opposto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha commentato con soddisfazione l’esito del ricorso: «Noi accettiamo i verdetti, siamo chiaramente soddisfatti, è un risultato che conferma la correttezza del nostro operato. Ci continua ancora a dispiacere il mancato successo di una piazza importante come Salerno, ma le norme sono queste e ci atteniamo al rispetto di queste regole».