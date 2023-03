Salernitana, Iervolino: «Sogno di trovare un Kvara, su Piatek…»

Le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sulla stagione della sua squadra in Serie A. I dettagli

Danilo Iervolino ha parlato a Il Mattino della Salernitana.

PAROLE – «Sogno? Quello di trovare giovani talenti. Un po’ come fatto dal Napoli con Kvaratskhelia: i complimenti a De Laurentiis per aver scovato un campione assoluto, il migliore al mondo, pagato a cifre abbordabili per tutti. Non certo 100milioni di euro. Piatek? Onestamente mi aspettavo più gol, ma sono comunque soddisfatto dell’attaccamento alla maglia, di quanto si sacrifica per la squadra. Sono certo che è un ragazzo intelligente e sa che nelle ultime partite farà di tutto per rifarsi».