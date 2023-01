Salernitana, Nicola: «Credo nei ragazzi e nell’obiettivo che possiamo raggiungere»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo il colpo esterno del Via del Mare: le sue dichiarazioni

Davide Nicola, a Dazn, ha analizzato il 2-1 della Salernitana al Via del Mare.

LE PAROLE – «Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico, incontrando due squadre come Napoli e Lecce che giocano in modo simile. Abbiamo dato continuità difensiva alla prova contro gli azzurri e siamo stati pericolosi quando potevamo in avanti. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, anche i nuovi che si sono integrati con grande umiltà. Per noi questa partita rientra nelle partite del nostro campionato, una di quelle che possono aiutarci a raggiungere la salvezza. Io credo nella squadra che alleno, so l’obiettivo che dobbiamo perseguire».