Salernitana, Ochoa: «Gioco nel campionato migliore del mondo, sono felicissimo di indossare la maglia granata»

Guillermo Ochoa, nuovo portiere della Salernitana, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole

PAROLE – «Milan? Deve essere una motivazione aggiuntiva, io sono contento di esordire contro un avversario di livello internazionale come il Milan. Ci teniamo molto a iniziare bene l’anno, ma nel nostro stadio possiamo toglierci tante soddisfazioni. Gioco nel campionato migliore del mondo, sono felicissimo di indossare la maglia granata. Quello della tifoseria è un argomento che mi incanta, so che la nostra curva è calda come quella messicana. Quando abbiamo iniziato la trattativa ho subito pensato al calore del pubblico granata. Chi viene dal continente americano ha bisogno di essere trascinato dal popolo».