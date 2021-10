Salernitana, Ranieri: «Ribery leggenda. Felici di questo successo»

Luca Ranieri, terzino della Salernitana, ha parlato del successo casalingo ottenuto contro il Genoa

Ai microfoni di DAZN, il terzino della Salernitana Luca Ranieri ha parlato della vittoria con il Genoa:

«Era una partita fondamentale per tutti, la volevamo vincere e siamo davvero felici di questo successo. È stata una partita molto dura, in difesa ci siamo compattati e abbiamo fatto bene, mentre in avanti dobbiamo migliorare per fare sempre meglio. Ribery? L’ho avuto già cinque mesi a Firenze, è un campione e una leggenda che ci motiva e ci aiuta tantissimo».