Salernitana, inizia il conto alla rovescia per la cessione

La Salernitana sta ancora aspettando di capire il futuro della società: iniziato il conto alla rovescia per il cambio proprietà

La Salernitana è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro societario. In questi giorni sono pervenute tre offerte e due sono state ritenute idonee per dar continuità per il post Lotito.

I termini scadranno il 31 dicembre e i trustee stanno lavorando per consegnare entro il 15 dicembre alcune risposte alla Federcalcio. Il tempo scorre ed è iniziato il conto alla rovescia. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.