Salisburgo Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Alla Red Bull Arena, la terza giornata di Champions League tra Salisburgo e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il Napoli vuole la vittoria in terra austriaca per rimanere in testa al girone di Champions League. La trasferta non sarà di quelle semplici, però: il Salisburgo è un osso duro e l’ha già dimostrato contro il Liverpool.

Sintesi Salisburgo Napoli MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 21:00.

Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE

Salisburgo Napoli 0-0: risultato e tabellino

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Minamino; Hwang, Haaland. All. Marsch. A disp: Coronen, Vallci, Onguene, Ashimeru, Szoboszlai, Okugawa, Koita.

NAPOLI (4-4-2): Meret, Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz,, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Ancelotti. A disp: Ospina, Elmas, Gaetano, Younes, Insigne, Milik, Llorente.