Saluta i nerazzurri, la chiamata di Spalletti è troppo ghiotta: addio gratis

Spalletti lo vuole assolutamente e lo ha fatto capire in tutti i modi a Comolli: la Juve è pronta a strapparlo ai nerazzurri a costo zero.

Per la Juve è già tempo di mettersi alle spalle la sconfitta subita a Milano dall’Inter e le tante polemiche che hanno fatto seguito al derby d’Italia. In casa bianconera c’è ancora tanta rabbia per le decisioni dell’arbitro Lapenna, in particolare per la simulazione di Bastoni che ha portato all’espulsione di Kalulu: un abbaglio enorme che ha inevitabilmente stravolto l’andamento del match, poi vinto 3-2 dall’Inter al 90′ grazie alla staffilata di Zielinski.

Stasera i bianconeri saranno di scena all’Ali Sami Yen di Istanbul per la prima delle due sfide di Champions League contro il Galatasaray. Locatelli e compagni troveranno un ambiente caldissimo e una squadra che può contare soprattutto su Victor Osimhen, uno dei sogni di mercato della Signora.

Spalletti ha chiesto da tempo un centravanti di grande spessore e il bomber nigeriano è uno dei primi nomi (se non il primo in assoluto) sulla lista di Comolli, Chiellini e Ottolini. Tuttavia questa Juve è da rinforzare anche in altri reparti: il tecnico di Certaldo vuole anche dei difensori di qualità, possibilmente con una conoscenza approfondita del campionato di Serie A.

Va via gratis dai nerazzurri, c’è Spalletti: colpo Juve

Proprio in queste ore è cominciata a circolare la notizia di un forte interessamento della Juve per un giocatore che veste la maglia nerazzurra dell’Atalanta. I bianconeri starebbero infatti pensando a Berat Djimsiti, colonna della Dea ormai da molte stagioni.

Va via gratis dai nerazzurri, c’è Spalletti: colpo Juve – Calcionews24.com (Instagram Berat Djimsiti)

Il difensore albanese è in scadenza di contratto con i bergamaschi: già nelle prossime settimane Djimsiti, assieme al suo entourage, dovrebbe incontrare la dirigenza dell’Atalanta per capire se andare avanti insieme o se invece proseguire su strade diverse.

Alla finestra c’è proprio la Juventus, che punta a rafforzare la retroguardia con un elemento di grande esperienza e affidabilità: inoltre il colpo a zero stuzzica molto Comolli, che potrebbe così concentrare il budget per il calciomercato estivo su altri obiettivi.

Djimsiti, che può finora vantare 318 presenze e 11 reti con la maglia dell’Atalanta, è monitorato con grande attenzione anche da Roma e Milan: sia i giallorossi che i rossoneri attendono di capire se davvero il difensore albanese lascerà Bergamo a fine stagione. In tal caso anche Massara e Tare presenterebbero una proposta al giocatore: la Juve è avvisata.