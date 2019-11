Salvini duro su Balotelli: «Si goda i suoi milioni, ma non è un esempio»

Salvini a gamba tesa su Balotelli: «Giochi a pallone e si goda i suoi milioni, ma non è un esempio per i nostri giovani»

Salvini interviene a… gamba tesa su Balotelli. Il leader della Lega ha parlato dell’attaccante del Brescia a Mattino5, commentando i recenti episodi di razzismo che hanno macchiato il calcio italiano.

«Se gli ululati non possono esistere in un paese civile, mi sembra al contempo che in campo e fuori Balotelli non sia proprio un esempio per i nostri giovani con tutti i casini e le cretinate che ha combinato. Che giochi a pallone e che si goda i suoi milioni di euro, ma i modelli per l’Italia penso siano ben altri».