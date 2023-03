Sampdoria al lavoro per la Roma: out Sabiri e Turk nella seduta di oggi

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista del match di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista del match di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Ecco il report ufficiale del club blucerchiato.

REPORT – Esercitazioni per le finalizzazioni, partitelle tattiche e in spazi ridotti, supplementi di palestra e forza elastica per i nazionali di rientro. Questo il programma che, in vista della sfida di domenica in casa della Roma, la Sampdoria di Dejan Stankovic ha seguito nel pomeriggio sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Tomás Rincón ha raggiunto come previsto i compagni dopo gli impegni con le nazionali mentre Abdelhamid Sabiri e Martin Turk sono stati esentati per sintomi influenzali. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter (quest’ultimo sul campo); percorsi riabilitativi per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina.