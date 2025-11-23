Sampdoria, all’ultimo allenamento era presente anche la Digos. Il motivo e le ultime sulla prossima sfida

Sampdoria, la Digos era presente all’ultimo allenamento dei doriani. Una conferma di come il momento dei doriani non è assolutamente facile

La sfida tra Sampdoria e Juve Stabia, valida per il 13° turno di Serie BKT, si avvicina e l’attesa cresce attorno all’ambiente blucerchiato. Il match, in programma lunedì 24 novembre alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris, arriva in un momento particolarmente delicato per la Sampdoria, chiamata a ritrovare compattezza e serenità sia in campo sia fuori. Le ultime indiscrezioni provenienti da Bogliasco, riportate dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, aggiungono ulteriori sfumature a una vigilia già tesa.

Sampdoria, allarme sicurezza al Mugnaini: segnalata la scarsa presenza delle forze dell’ordine

Nella giornata di ieri, al centro sportivo Mugnaini, la Sampdoria avrebbe notato un’anomala riduzione del presidio delle forze dell’ordine. Presenti come sempre gli agenti della Digos, mancava invece il mezzo del reparto celere, solitamente previsto in situazioni considerate sensibili. Una mancanza che il club blucerchiato non ha ignorato: secondo il quotidiano, la società ha segnalato immediatamente la criticità alla Questura, temendo possibili improvvisate o contestazioni dei tifosi in un periodo già carico di tensioni.

Il clima attorno alla Sampdoria rimane infatti complesso, e ogni dettaglio relativo alla sicurezza viene valutato con grande attenzione per evitare situazioni potenzialmente rischiose.

Dirigenza presente a bordocampo: la Sampdoria osserva la squadra da vicino

Nonostante le preoccupazioni esterne, la seduta di allenamento della Sampdoria non è passata inosservata. A bordocampo era presente Andrea Mancini, figura sempre più coinvolta nelle dinamiche quotidiane del gruppo. A breve distanza si trovava anche il CEO Sport Jesper Fredberg, dirigente che sta portando in casa Sampdoria un approccio più analitico e moderno alla gestione tecnica.

Con lui era presente anche il nuovo data analyst Vanderloock, recentemente inserito nell’organigramma blucerchiato. La sua presenza conferma la volontà della Sampdoria di potenziare l’area dedicata allo scouting e all’elaborazione dei dati, un settore ritenuto strategico per il progetto sportivo futuro.

Sampdoria–Juve Stabia: una gara che vale molto più di tre punti

La vigilia del match si carica quindi di tensioni extra-campo, ma anche di lavoro e concentrazione. Angelo Gregucci continua a guidare la squadra cercando di restituire fiducia a un ambiente che vive settimane complesse. La Sampdoria conta sul supporto del pubblico del Ferraris per una sfida decisiva non solo per la classifica, ma anche per l’umore del gruppo e per la continuità del progetto.

La gara contro le Vespe rappresenta un crocevia importante: la Sampdoria vuole risposte, vuole punti e soprattutto vuole tornare a respirare serenità.