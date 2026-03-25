Calciomercato Napoli, Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo. Ultimissime

Calciomercato Napoli, inserimento per Leon Goretzka! Manna vuole soffiare il colpo a parametro zero alla concorrenza italiana

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato e le big della Serie A sono già al lavoro per assicurarsi i migliori talenti internazionali a costo zero. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si accende un vero e proprio derby di mercato sull’asse Napoli-Milano. Infatti, non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka, svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco: alla corsa s’è iscritto anche il Napoli.

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L’intuizione di Manna per il centrocampo di Antonio Conte

La mossa della dirigenza partenopea non sorprende gli addetti ai lavori. Il direttore sportivo Giovanni Manna, d’altronde, è uno sempre molto attento agli svincolati di lusso. Il centrocampista diventa dunque un obiettivo per il club azzurro in vista della prossima stagione, rappresentando un’occasione d’oro per alzare il livello tecnico e agonistico della rosa. Per Antonio Conte, un profilo con questa esperienza internazionale sarebbe l’innesto ideale per dare ulteriore solidità al reparto nevralgico del campo. È dunque un nome che ritorna prepotentemente in vista dell’estate, aspettando nuovi sviluppi contrattuali.

La carriera al Bayern Monaco: i numeri di un leader silenzioso

Il curriculum del giocatore teutonico parla da solo. Dal suo arrivo a parametro zero dallo Schalke 04 nel 2018, Leon Goretzka è diventato un pilastro fondamentale del Bayern Monaco. Si tratta di un centrocampista totale, dotato di grande corsa e tempismo negli inserimenti. Nonostante le fisiologiche rotazioni, il trentunenne tedesco ha saputo imporsi come un elemento imprescindibile negli schemi bavaresi.

Nel corso della sua gloriosa avventura in Baviera, Goretzka ha arricchito il suo palmarès con ben sei titoli di Bundesliga e la prestigiosa Champions League vinta nella stagione 2019/2020. Nonostante i cambiamenti tattici affrontati dalla squadra negli ultimi anni, il giocatore rimane un leader silenzioso, capace di unire quantità e qualità in ogni zona del campo.

Ora l’addio alla Germania è certo e può diventare un’opportunità concreta per il Napoli. Resta però una concorrenza di prestigio da superare, appunto. Quella del Milan, pronta a dare battaglia fino all’ultimo giorno di mercato.