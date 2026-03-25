Calciomercato Juventus, tutto sul rinnovo di Vlahovic! Agente atteso a Torino: dalla durata alle cifre, c’è solo un nodo da sciogliere prima della firma

Calciomercato Juventus, novità sul rinnovo di Vlahovic! L’agente arriverà a Torino: resta un nodo da sciogliere prima della firma del contratto

La Juventus è pronta a blindare definitivamente il proprio centravanti. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di Tuttosport, nei prossimi giorni andrà in scena un incontro cruciale per definire una volta per tutte il futuro sportivo di Dusan Vlahovic. Il bomber rappresenta un elemento assolutamente fondamentale per il progetto tecnico bianconero e la sua permanenza a Torino è ora considerata una priorità assoluta dai vertici della società.

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Dal canto suo, l’attaccante ha già fatto sapere a chiare lettere che la firma sul nuovo contratto non rappresenta assolutamente una questione economica, dimostrando un fortissimo attaccamento alla maglia. Questa netta presa di posizione agevola notevolmente il dialogo tra le parti, mettendo solide basi per una conclusione positiva delle negoziazioni in tempi decisamente rapidi.

Le cifre del nuovo contratto: ingaggio e scadenza

Dirigenza e giocatore sono ormai a un passo dall’intesa totale sui dettagli principali del nuovo accordo. Il prolungamento contrattuale prevede una durata fino al 2028, garantendo così una stabilità tecnica e progettuale al reparto offensivo. Dal punto di vista finanziario, l’ingaggio pattuito sarà in grado di superare agilmente la soglia dei 6 milioni di euro a stagione, cifra che andrà a includere anche i vari bonus legati al rendimento di squadra e agli obiettivi personali. L’agente del ragazzo è di ritorno a Torino, pronto a limare le ultime divergenze burocratiche per arrivare alla tanto attesa e desiderata fumata bianca.

Il nodo delle commissioni e l’ottimismo della dirigenza

Attualmente, l’unico vero ostacolo rimasto per completare l’operazione riguarda le commissioni richieste dall’entourage dell’attaccante. È proprio su questo delicato aspetto finanziario che si gioca la partita decisiva tra i rappresentanti legali e la dirigenza della Juventus. Tuttavia, il diretto interessato può fornire un aiuto concreto per sbloccare l’impasse, spingendo il proprio procuratore a trovare un rapido e ragionevole compromesso con il club. Le sensazioni che filtrano dagli uffici della Continassa sono estremamente positive: c’è grandissimo ottimismo per una chiusura imminente che possa soddisfare pienamente le esigenze di tutti i protagonisti coinvolti.