Sancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato

Sancho Juventus, spunta il retroscena: i bianconeri dissero no all’inglese per un motivo preciso. Ecco la rivelazione

Il futuro di Jadon Sancho sembra ormai lontano dall’Inghilterra. Come riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo, aprendo alla sua partenza a parametro zero a fine stagione. Una scelta che trasforma l’esterno inglese in uno dei profili più appetibili del prossimo mercato e che riaccende inevitabilmente i riflettori sul suo nome in chiave Juventus, dopo la trattativa sfumata la scorsa estate.

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Le ultime ricostruzioni ribaltano però la narrativa di allora: non fu Sancho a declinare la destinazione bianconera, bensì la Juventus a interrompere i contatti. Le valutazioni interne avevano infatti fatto emergere dubbi sulla sua affidabilità caratteriale e sulla capacità di mantenere continuità e disciplina. La dirigenza, temendo possibili ripercussioni sull’equilibrio dello spogliatoio, preferì non affondare il colpo nonostante l’accordo fosse vicino.

Ora che il giocatore potrà essere ingaggiato senza costi di cartellino, l’interesse di diversi top club europei è destinato a intensificarsi. Per la Juventus, però, restano le stesse perplessità comportamentali che avevano frenato l’operazione mesi fa. Prima di valutare un investimento importante sull’ingaggio, la società dovrà capire se il talento del classe 2000 possa davvero compensare i rischi legati alla sua gestione o se sia più prudente orientarsi verso profili considerati più affidabili dal punto di vista mentale.