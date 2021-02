Sampdoria Atalanta, le ultime dal Mugnaini: Thorsby si allena a parte

La Sampdoria ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Morten Thorsby a parte: il report completo

«La Sampdoria si è rimessa in moto in vista della sfida interna con l’Atalanta. Reduci da due giorni e mezzo di riposo, i blucerchiati di Claudio Ranieri hanno ripreso sul campo 1 del “Mugnaini” gli allenamenti con una seduta pomeridiana incentrata su attivazione, sviluppi tecnici attraverso esercitazioni sul possesso-palla, partitelle a tema e lavoro aerobico a gruppi in base al minutaggio delle ultime gare. Morten Thorsby ha lavorato a parte ma sul campo. Domani, mercoledì, la squadra tornerà all’opera a Bogliasco nel corso della mattinata».