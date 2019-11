Sampdoria, Audero: «Contenti dell’ultimo periodo. Il portiere più forte…»

Sampdoria, Emil Audero ai microfoni di Sky Sport: «Contenti della fase difensiva, stiamo lavorando. Buffon e Handanovic i più forti»

Il portiere della Sampdoria, Emil Audero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore:

«Fase difensiva? Siamo contenti di quanto fatto ultimamente, dobbiamo continuare così. Avevamo un brutta situazione, ora ci sono dei lavori in corso per lavorare ancora di più. Con una buona difesa si affronta in maniera diversa un campionato. Il mio futuro? Penso a quello che sto facendo, il mio presente è qua. Penso solo a fare bene e essere continuo. Portieri più forti in Serie A? Buffon e Handanovic».