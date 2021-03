Sampdoria, Audero e la tradizione del clean sheet con il Cagliari: i numeri

La Sampdoria vuole tornare alla vittoria già dalla sfida casalinga contro il Cagliari: il riscatto passa dalle mani di Audero

La Sampdoria vuole tornare alla vittoria contro il Cagliari e magari tenere la porta inviolata.

Il clean sheet, per il portiere blucerchiato, manca dall’ultima sfida del girone d’andata contro il Parma. La tradizione casalinga contro i sardi, però, fa ben sperare: la Sampdoria infatti ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe in campionato contro il Cagliari.

