Sampdoria, Audero: «Ranieri, messaggio ricevuto. Futuro? Tante cose in testa»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24

QUATTRO CAMBI ALL’INTERVALLO – «Il messaggio è stato chiaro, dovevamo dare qualcosa di più. Non è da tutte le domenica cambiare così tanto, il messaggio l’abbiamo capito ma siamo rimasti tranquilli.

OBIETTIVI – «È normale che si lavori per obiettivi sempre più grandi: in base a come uno parte, si fissano gli obiettivi.

FUTURO – «Nella testa ci sono tante cose, è normale. Mi piace sognare a occhi aperti».