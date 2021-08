Sampdoria, Audero: «Ricevute troppe critiche. Futuro? Qui sto bene»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, fa un breve punto della situazione ai microfoni de Il Secolo XIX: le sue parole

Emil Audero, portiere della Sampdoria, supera le critiche delle stagioni passate e si proietta direttamente nel futuro con la speranza di ritrovare al più presto i tifosi allo stadio. Le sue parole a Il Secolo XIX.

FUTURO – «Io a Genova sto bene, per il mercato dico sempre che ne sapete più voi. Io più che dire che qui mi hanno fatto sentire a casa, a mio agio, non so cosa aggiungere».

CRITICHE – «Ci abbiamo lavorato molto penso che però parte delle critiche della stagione precedente fossero esagerate. Il portiere finisce spesso nel mirino anche quando le colpe non sono del tutto sue. Diciamo che su di noi c’è un focus particolare che altri reparti non hanno. Non dico che sia sbagliato, e ormai lo so e accetto, però è singolare».

