Sampdoria, Augello: «Ranieri ha avuto il coraggio di gettarmi nella mischia»

Tommaso Augello ha parlato della sua esperienza alla Sampdoria con Claudio Ranieri in panchina

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, è alla sua prima stagione da titolare in Serie A. Fresco di rinnovo fino al 2025, Augello non pensa al futuro e si racconta ai taccuini di Tuttosport.

VITA CAMBIATA – «Calcisticamente parlando ora sono in un ambiente diverso. Tutti sperano di trovare un ambiente del genere. Ma la mia vita è rimasta la stessa. Il calcio è solo una parte della vita».

TARDI IN SERIE A – «Non sta a me dirlo. Ho fatto tutte le mie tappe con le tempistiche giuste. Se avessi meritato questa categoria prima forse sarebbe accaduto. C’è stata la mia crescita e anche la fortuna tra virgolette di arrivare qui. Tante variabili. Quando e come non è importante».

RINNOVO – «È stato qualcosa che abbiamo voluto sia io, sia la società. Sono contento. Non penso al futuro ma solo al presente L’importante è fare bene con questa maglia».

RANIERI – «Non avevo mai messo piede in Serie A. Non è mai facile gettare un giocatore nella mischia. L’anno scorso eravamo partiti malissimo. Ranieri ha avuto questo coraggio. Lo devo solo ringraziare. Abbiamo un bellissimo rapporto e ci confrontiamo spesso».