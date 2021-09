Sampdoria, Augello: «Sempre sognato un gol così. Felice per il pareggio»

Tommaso Augello, esterno della Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter: le sue dichiarazioni

«La stagione è iniziata contro il Milan, abbiamo fatto tre ottime partite. Abbiamo raccolto un punto a Sassuolo, non era facile. E oggi abbiamo fatto una partita ottima contro i campioni d’Italia. Ho sempre sognato un gol così, sono contento. Ma sono più felice per il pareggio. Ci immaginiamo una stagione in cui riusciamo a ripetere quanto fatto l’anno scorso. La rosa è importante, la squadra è forte: siamo contenti. Inter? Abbiamo concesso troppo, loro hanno avuto l’occasione del 3-2 e dobbiamo gestire meglio certe situazioni».