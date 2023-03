Sampdoria, Banca sistema al lavoro sul bond convertibile

Banca Sistema al lavoro sul bond convertibile della Sampdoria, mentre si cercano soggetti interessati: i due profili più forti

In casa Sampdoria non si parla soltanto di composizione negoziata della crisi. Banca Sistema sta lavorando insieme all’advisor Lazard sul bond convertibile. La ricerca di sottoscrittori prosegue senza sosta, i contatti con il CdA blucerchiato sono frequenti per cercare di risolvere una situazione sempre più spinosa.

Al momento sono due i soggetti maggiormente interessati: Raffaele Mincione della Wrm Group e Luca Baraldi, braccio destro del presidente di Segafredo Massimo Zanetti. Nelle prossime settimane si approfondirà il discorso con i potenziali finanziatori, in modo da iniettare capitale nelle casse doriane e rispettare ogni scadenza fiscale.

