Sampdoria, Bereszynski verso il recupero: le possibili date del rientro

Sampdoria, Bartosz Bereszynski continua il suo iter di recupero e prova a bruciare le tappe: l’obiettivo è il rientro contro l’Inter

La Sampdoria si prepara alla sfida di Roma con il solito problema da risolvere. Claudio Ranieri dovrà studiare un’alternativa sulla fascia destra per sopperire alle assenze di Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari.

Il terzino polacco continua il suo iter di recupero dall’infortunio a Bogliasco, provando a bruciare le tappe. Il calciatore classe 1992 ha messo nel mirino la sfida, in programma il 6 gennaio, contro l’Inter e in caso di mancato recupero per i nerazzurri si punta alla trasferta contro lo Spezia.