Sampdoria Bologna, Ranieri espulso: cosa rischia il tecnico blucerchiato

Il battibecco tra Claudio Ranieri e l’arbitro è sfociato nell’espulsione: cosa rischia l’allenatore della Sampdoria

Claudio Ranieri non ha terminato la gara contro il Bologna in panchina. Il battibecco con il direttore di gara, reo di non sollecitare una rapida ripresa del gioco da parte del Bologna, è sfociato con l’espulsione.

L’allenatore della Sampdoria ha spiegato con dovizia di particolari l’episodio al termine del match, sottolineando che l’arbitro ha poi preso a richiamare tutti nel rispetto del fair play dopo il suo allontanamento. A quanto riporta il Secolo XIX, Ranieri rischia ben due giornate di stop.