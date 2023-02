Sampdoria, caos nel CdA: si dimette Romei? La situazione

Antonio Romei, vice-presidente della Sampdoria, starebbe pensando di dimettersi dalla sua carica: cosa succede

Giorni impoprtanti per il futuro di Antonio Romei alla Sampdoria, con il vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione scosso dalle minacce subite sabato scorso.

Romei che non era nemmeno presente sugli spalti dell’Olimpico per il match che si è giocato ieri sera contro la Lazio. Nelle prossime ore verrà comunicata dallo stesso interessato la propria decisione in merito alle dimissioni dall’incarico, che a oggi appaiono tutt’altro che remote.