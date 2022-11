Sampdoria, chi è Mattia Baldini, il nuovo coordinatore tecnico?

L’identikit di Mattia Baldini, il nuovo coordinatore della parte tecnica della Sampdoria, annunciato in giornata

Mattia Baldini è il nuovo coordinatore tecnico della Sampdoria. L’ormai ex responsabile scouting blucerchiato è stato promosso dal presidente Marco Lanna e raccoglie l’eredità di Daniele Faggiano e Carlo Osti, che invece si occuperanno soltanto del mercato in uscita.

Figlio di Franco, in passato dirigente della Roma, ha fatto ritorno alla Sampdoria in estate dopo il triennio 2011-2014. Un’esperienza che diede molte soddisfazioni al club blucerchiato: fu proprio Baldini a portare i vari Shkodran Mustafi, Sergio Romero e Roberto Soriano. Successivamente ha lavorato anche per il Bologna. Ora la seconda avventura sulla sponda blucerchiata di Genova, nella speranza che le sue abilità manageriali possano aiutare la Sampdoria a risalire la china.

