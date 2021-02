Sampdoria, colpo alla schiena per Keita: le condizioni dell’attaccante

Durante la partitella disputata ieri, Keita ha subito una botta alla schiena: le condizioni

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha dedicato la seduta di ieri a una partitella undici contro undici in vista del match contro la Fiorentina, partita in programma alle 15 tra le mura del Ferraris.

Keita Balde è stato costretto a lasciare anzitempo il campo per una botta alla schiena. A quanto riporta il Secolo XIX questa mattina l’attaccante si sottoporrà a un controllo medico a livello precauzionale ma non è in dubbio per il match contro la Fiorentina.