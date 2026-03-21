Sampdoria, nuova contestazione a Bogliasco: duecento tifosi presenti! Nel mirino Tey e Manfredi

Sampdoria, maxi protesta a Bogliasco: duecento tifosi contro Tey e Manfredi. La situazione e cosa sta succedendo

Prosegue la protesta dei tifosi della Sampdoria contro società e squadra alla vigilia della delicata sfida di domani a Marassi contro l’Avellino. Circa duecento rappresentanti dei gruppi della Sud si sono radunati all’esterno dei cancelli del Mugnaini, presidiato dalle forze dell’ordine, dando vita a una manifestazione caratterizzata da fumogeni, petardi e cori contro l’attuale proprietà e il rendimento della squadra.

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Nel mirino, in particolare, l’azionista Joseph Tey e il presidente Matteo Manfredi, mentre sono stati risparmiati dalle critiche i sampdoriani del club, da Attilio Lombardo ad Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi.

Nonostante la contestazione, i tifosi hanno ribadito che sosterranno la squadra durante la partita, chiedendo però grinta e determinazione per evitare una retrocessione che avrebbe conseguenze pesanti. Intorno alle 13, dopo l’allenamento, la squadra si è presentata davanti ai sostenitori, che hanno espresso il proprio disappunto e invitato i giocatori a tirare fuori “gli attributi”. La protesta, riferisce Primocanale, si è svolta in modo pacifico, ma i gruppi organizzati hanno già fatto sapere che, in caso di nuovi risultati deludenti, non escludono ulteriori forme di contestazione nel post‑gara.