Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato delle ottime prestazioni del numero 38 della Sampdoria Mikkel Damsgaard ai taccuini di passioneinter.com.

GIOCO – «Sta giocando e crescendo molto bene. Ha bisogno di imparare in fretta, di adattarsi in fretta. È molto bello vedere come si stia adattando e come si guadagnino spazio. Spero possa giocare in un grande club».