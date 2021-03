Sampdoria, Damsgaard candidato a talento danese dell’anno – FOTO

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, tra i quattro candidati a talento dell’anno in Danimarca – FOTO

Continua a crescere il rendimento di Mikkel Damsgaard dal suo arrivo in Italia. Il gioiellino della Sampdoria, grazie alle sue prestazioni, non è di certo passato inosservato in patria.

La nazionale della Danimarca ha infatti stilato una lista di candidati a talento dell’anno, tra i quali rientra anche il classe 2000: insieme a lui, si contendono il premio anche Jonas Wind, Jesper Lindstrøm e Oliver Christensen.