Sampdoria, Damsgaard e Jankto: tesoretti in campo e fuori

Damsgaard e Jankto sono state le due sorprese più splendenti in questo scorcio di stagione per la Sampdoria: fruttano in campo e fuori, per la questione plusvalenze.

Come ipotizza il Secolo XIX, se la Sampdoria vendesse Damsgaard per 10 milioni di euro, potrebbe già ricavarne una piccola plusvalenza. Jankto vale otto milioni di euro, frutto dei suoi quattro gol e due assist in tredici presenze.