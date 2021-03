Sampdoria, Damsgaard miglior investimento? No, si tratta di un difensore

Mikkel Damsgaard ha fatto vedere tutto il suo talento, ma il miglior investimento di quest’anno della Sampdoria è un altro

Non è Mikkel Damsgaard il miglior investimento fatto dalla Sampdoria. È Tommaso Augello, ex terzino dello Spezia. Sicuramente il centrocampista danese sarà il calciatore da cui la Sampdoria trarrà la maggior plusvalenza, ma se si guardano i freddi numeri non è l’affare che nel rapporto costi-benefici sta fruttando di più.

Come riporta Il Secolo XIX, Augello è il miglior investimento perché è stato prelevato dallo Spezia per solo due milioni di euro e rispetto ai compagni titolari ha guadagnato uno stipendio, fino a pochi mesi fa, pari a un quinto di quello attuale (250 mila euro a stagione, ora ne guadagna 700 mila euro).