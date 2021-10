Sampdoria, D’Aversa: «Meritiamo un’altra posizione. Quagliarella si sbloccherà»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

CALENDARIO DIFFICILE – «Nelle prime tre partite abbiamo giocato contro le migliori del campionato italiano, ma questo non deve essere un alibi. Oggi vogliamo dimostrare che la Sampdoria merita una posizione di classifica diversa, l’obiettivo è il risultato pieno».

QUAGLIARELLA – «Fabio ha sempre giocato, non c’è problema sul fatto che non abbia segnato. Farà gol anche quest’anno, il suo stato d’animo è solo una conseguenza. Nei rapporti e per come si allena è un grandissimo professionista, si sbloccherà. Ma la cosa più importante è che la squadra vinca la partita».