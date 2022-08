Sampdoria, difficile la trattativa con il Torino per Linetty

La Sampdoria continua a seguire Linetty, ma la trattativa con il Torino è complicata: la richiesta dei granata è considerata troppo alta

Karol Linetty vuole la Sampdoria. E Marco Giampaolo sarebbe felicissimo di avere di nuovo a disposizione il centrocampista polacco. Ma la riuscita dell’affare non sembra vicina, guardando alla pretese e alle strategie del Torino.

Come riporta Tuttosport, il Torino per cedere Linetty ha bisogno di due innesti a centrocampo tali da mettere ai margini il polacco. In secondo luogo il Torino vuole monetizzare dalla cessione del centrocampista e aspetta dalla Sampdoria una congrua offerta (fu pagato dai granata 9.5 milioni di euro). Il club doriano, con i conti bloccati dalle due diligence, non può muovere un euro e sta ragionando solo su prestiti e scambi.