Sampdoria, dopo Verre pronti altri tre rinnovi

Dopo Valerio Verre, la Sampdoria si prepara a formalizzare altri tre rinnovi di contratto

La Sampdoria continua a sistemare le situazioni contrattuali: dopo il rinnovo di Valerio Verre (la cui trattativa è iniziata a ottobre) sono attesi altri tre prolungamenti di contratto. L’obiettivo della Sampdoria è mettersi in una posizione dominante sul mercato, qualora qualcuno bussi alla porta per uno di questi calciatori, e spalmando gli ingaggi avere un beneficio in relazione agli ammortamenti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

I prossimi sulla lista, come riporta Il Secolo XIX, saranno Alex Ferrari il cui contratto scadrà nel 2025, Emil Audero e Manolo Gabbiadini il cui contratto scadrà nel 2026 come quello firmato da Verre.