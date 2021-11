Sampdoria, due nomi caldi per sostituire D’Aversa: Iachini in pole, occhio agli outsider

La Sampdoria studia i nomi per una possibile sostituzione in panchina di D’Aversa. Iachini e Giampaolo in pole, ma ci sono anche degli outsider

Sampdoria-Bologna è terminata con un’altra sconfitta per i blucerchiati, che adesso sono terz’ultimi in classifica. D’Aversa è quindi sempre più a rischio esonero e sono quattro i nomi più gettonati per il subentro.

Se Marco Giampaolo e Beppe Iachini sembrano in pole position, ci sono poi alcuni outsider. Secondo Il Secolo XIX, Ferrero avrebbe preso in considerazione anche Di Biagio, ex tecnico dell’Under 21 e della Spal, e Liverani (ancora sotto contratto con il Parma, ma non dovrebbe essere un problema liberarlo). Tra le suggestioni De Rossi, già proposto da Pradè.

