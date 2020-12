La Sampdoria si affaccia a un trittico di partite importanti per il proprio destino: Verona, Crotone e Sassuolo prima della sosta natalizia

Sarà la settimana della verità per la Sampdoria, a caccia di punti per trascorrere un Natale senza troppe preoccupazioni. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con un solo punto all’attivo grazie al pareggio di Torino, dovranno tramutarsi in un infelice ricordo a partire da domani, quando i blucerchiati di Claudio Ranieri saranno ospiti dell’Hellas Verona.

LEGGI L’ANALISI COMPLETA SU SAMP NEWS 24